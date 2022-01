– A havi egy oltási hétvégén kívül Bicsérden minden héten folyamatosan oltjuk a koronavírus elleni vakcinát kérőket – számolt be dr. Szabados Ibolya háziorvos, aki Boda, Aranyosgadány és Zók egészségügyi alapellátásáért is felel.

A rendelőben júliusra fejeződtek be a felújítási munkálatok, mely a Magyar Falu Program keretén belül valósulhatott meg, s a helyiek tapasztalata alapján a beruházás nagy segítséget jelentett a település számára.

– Sokat köszönhetünk a programnak, mely hiánypótló támogatást jelent a kistelepülések számára – mondta Vér József polgármester.

A fejlesztések többek között azt is megoldották, hogy külön váróban, elkülönítve kezelhető a gyermek- és felnőttrendelés. Számos orvosi eszközt is kapott a rendelő. Dr. Szabados Ibolya elmondta, új számítógépeket is beüzemelhettek, ezzel könnyítve a tetemes adminisztrációt.

A térségből sokan jelentkeztek a vakcina felvételére.

– Most péntekre 24 főt várunk, eddig több mint 1800 oltást adtunk be. Mind a négy település önkormányzata kiemelten segíti a munkánkat, falubuszokkal hozzák a jelentkezőket a rendelőbe. Szociális munkások is bekapcsolódnak a feladatokba. Külön öröm, hogy az idős lakosoknak házhoz szállítják a gyógyszereket, így nem kell buszra szállniuk és nagyobb tömegben megfordulniuk – magyarázta a háziorvos.