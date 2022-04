A nagypéntektől húsvéthétfőig tartó időszakban a gyerekeket nyuszisimogatóval, szombaton és vasárnap kézműves foglalkozásokkal várják a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A programok között merüléses cápaetetés, cápatréning, sörényes hangyász látványetetés, bonsai bemutató, trópusi növényszemle, oroszlánfóka tréning és elefántiskola is szerepel.

A nemrég született kecskegidákat, kisbárányokat és az Ella nevű kis bocit a háziállatokat bemutató Majorságban, a veszélyeztetett fajnak számító arany oroszlánmajom-kölyköket a Pálmaházban tekintheti meg a közönség. Továbbra is látható a csaknem egyéves kis elefánt, két párduckölyök és az óriásvidrakölykök is.

Pénteken a húsvéti programok mellett egy születésnapot is ünnepel az állatkert. Liesel, a kert legidősebb gorillája ugyanis ezen a napon tölti be 45. életévét. Az ünnepeltet délelőtt 10 órakor köszöntik fel, ezt követően pedig egészen délután 4-ig a Jane Goodall Intézet várja a természetvédelem és az emberszabásúak iránt érdeklődő közönséget a gorilláknak is otthont adó Emberszabásúak Házában. Az innen a Varázshegy felé vezető üvegfolyosó egyúttal egy kiállításnak is helyet ad az Egy hely, ahol jó lenni című rajzpályázat válogatott alkotásaiból.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)