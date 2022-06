A globális elemzés szerint

ugyanannak a koronavírus-fertőzés elleni vakcinának három adagja vagy az oltások kombinációja ugyanolyan jól működik a fertőzés megelőzésében.Korábban több tanulmány született az egyes koronavírus elleni vakcinák hatékonyságáról, az oltások kombinációival kapcsolatban azonban, különösen az idősek és gyenge immunrendszerű emberek esetében, nem voltak egyértelmű eredmények.

A BMJ folyóiratban közzétett tanulmány szerzői több mint százmillió ember adatainak elemzéséből állapították meg, hogy az oltások száma a kulcs az immunitás fokozásához, nem pedig az oltáskombinációk.

Mint írták, három adag azonos vakcina vagy különböző típusú vakcinák kombinációja összehasonlíthatóan jól megelőzi a koronavírus-fertőzést, még a különböző vírusváltozatok esetében is.

A koronavírus-fertőzések és halálesetek számának gyors csökkenése ellenére a csökkenő oltási immunitással és az új változatokkal kapcsolatos aggodalmak miatt fontos megérteni, hogy mely oltáskombinációk a leghatékonyabbak – olvasható a tanulmányban.

A Kínai Hongkongi Egyetem (CUHK) kutatói az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 38 Covid–19 adatbázisában kerestek tanulmányokat és cikkeket 2022. március 8-tól heti rendszerességgel. Végül 53 tanulmányt elemeztek, amelyek százmillió embert érintettek és amelyekben 24 vakcinakombináció szerepelt.

Az azonos vakcinából megkapott három dózist homológ kezelésnek, míg az első két adag után kapott különböző harmadik dózist heterológ kezelésnek nevezik.

Az elemzett tanulmányok minőségbeli különbségeit is figyelembe véve a CUHK kutatói megállapították, hogy

a nem súlyos koronavírus-fertőzések ellen bármelyik mRNS-vakcina három adagja tűnik a leghatékonyabbnak (96 százalék), és egyúttal bármelyik mRNS-vakcina három adagja csökkenti a leghatékonyabban (95 százalék) a Covid–19 miatti kórházi kezelés szükségességét.

Az elemzés azt is kimutatta, hogy bármely háromdózisú kezelés – legyen akár heterológ vagy homológ – minden korcsoportban, még a 65 év felettieknél is magasabb immunitást vált ki, mint a kétdózisú homológ kezelés.

A tanulmány szerint az immunhiányos betegek esetében a heterológ vagy homológ kezelés részeként adott harmadik mRNS emlékeztető dózis szintén nagymértékben javítja a védelmet a két dózishoz képest.

A három dózisból álló vakcinasorozat hatékonysága a Covid–19-cel kapcsolatos halálozás szempontjából azonban továbbra is bizonytalan.

A kutatók az elemzés korlátaira is rámutattak. Mások mellett arra, hogy az elégtelen információ miatt nem határozták meg az elsődleges oltások vagy emlékeztető oltások optimális időzítését.

Az mRNS emlékeztető oltás ajánlott bármely kétdózisú vakcina kiegészítésére. A heterológ és a homológ háromdózisos oltássorozatok összehasonlíthatóan jól működnek a koronavírus-fertőzések megelőzésében, még a különböző változatok ellen is

– hangsúlyozták a kutatók.

