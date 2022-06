Zalában és a Balaton-felvidéken egyre gyakrabban találkozhatunk a júniustól augusztusig virágzó idegenhonos, inváziós közönséges selyemkóróval, mely az ország egyes részein hatalmas területeken terjedt el - írja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapjára hivatkozva az Origo. Kiváló nektártermelő képessége miatt a méhészek körében közkedvelt, ugyanakkor a faj jelenléte természetvédelmi szempontból nem kívánatos. Jelentős károkat okoz mind a gazdálkodóknak, mind a természetvédelemnek, ráadásul a növény minden része mérgező.

Hatékonyan terjed

A közönséges selyemkóró inváziós faj sikeressége a vízszintes, gyorsan fejlődő gyökereiben rejlik, kiterjedt homogén sarjtelepeket alkot, mellyel hatékonyan foglal el degradált területeket. Akár egy darabka gyökérből is képes új növény fejlődni. A különálló egyedeknek látszó hajtásai valójában klónok, melyeket a föld alatt tarackszerű gyökerek kötnek össze. A szél segítségével is hatékonyan terjed, melyhez az emberi tevékenység is hozzájárulhat.

Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca)

Forrás: Shutterstock

Hazánkban terjedése különösen laza talajú, bolygatott élőhelyeken – a száraz nyílt homoki gyepektől a nedves árterekig – intenzív, újabban viszont a löszös, kötöttebb talajokon is szembetűnő.

A növény fehér színű, mérgező tejnedvet tartalmaz, mely hasmenést, nehézlégzést, görcsöket, illetve egyensúlyzavart okozhat, illetve bőrre kerülve gyakran allergiás reakciókat vált ki. A selyemkórót kaszálással és vegyszeres irtással próbálják visszaszorítani, de hatékony védekezés csak vegyszeres beavatkozásokkal érhető el. A faj elleni fellépés hatékonyságát a korai felismerés és kezelés nagyban segíti.