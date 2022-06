Lakberendezés 18 órája

Ne maradjon üresen: tegyük otthonossá a kihasználatlan tereket is!

Minden házban és lakásban vannak olyan helyek, amelyek design szempontból némileg elhanyagolt hatást keltenek. Mostohán bánunk a kamrával, mosókonyhávak is, de most a lakás olyan pontjaira hívjuk fel a figyelmet, amelyek mindig szem előtt vannak, mégsem feltétlenül tesznek hozzá az esztétikai élményhez. Változtassunk ezen, dekoráljunk itt is!

A lépcsőforduló A kihasználatlan terek egyike a lépcsőforduló. Legyen tágas vagy akár kicsi, szűkös is a tér, érdemes kihasználni. Egy karosszékkel, kisasztallal vagy komóddal, egy hívogató párnával és pokróccal, valamint egy-két növénnyel azonnal barátságosabbá tehetjük a teret. Ha bútornak nincs hely, alakítsunk ki galériafalat a kedvenc családi képeinkből, festményeinkből, vagy helyezzünk el vékony lebegőpolcot a falon, ahol kisebb-nagyobb dekorelemek kényelmesen elférnek - tanácsolja a Lakáskultúra cikke. A plafon Kevés helyen fordítanak igazán nagy figyelmet a plafon dekorálására, azonban már egy tervezői lámpával, egy különleges design darabbal vagy szép csillárral egyedi hangulatot teremthetünk. Amennyiben a lakás stílusa inkább klasszikus, eklektikus, vagy mondjuk barokk, akkor viszont lehetetlen, hogy ne legyenek a plafonon díszlécek, álgerendák (ez különösen a rusztikus enteriőrben mutat jól), rozetták, vagy stukkók. Szerencsére ma ezeket már nem kell gipszből külön előállítani – készen is kaphatóak, a választék széles. Az anyaguk polisztirol, amely valamelyest puha, mégis ellenálló, és lefestve pontosan úgy néz ki, mint a gipsz. Tehát ezeket utólag is feltehetjük a falra, vagy plafonra. A kihasználatlan sarkok Különösen a régi lakások esetében gyakori, hogy azoknak a felosztása miatt olyan sarkok, bemélyedések, illetve egyéb kisebb, kihasználatlan terek jönnek létre, amelyek nem tartoznak szervesen a szobához. Ezeket vétek lenne üresen hagyni. Ha elég nagyok ahhoz, hogy bútort helyezzünk oda, akkor hozzunk létre olvasósarkot. Ha pedig kicsi a hely, akkor tegyük a szoba egyik fókuszpontjává olyan módon, hogy odahelyezünk egy különlegesebb műtárgyat, festményt, illetve néhány növényt, hiszen így nem egy üres térbe nézünk bele a kanapéról, hanem érdekes látvány tárul elénk. Ajtók Az ajtók, bár ritkán tekintünk rájuk dekorációs elemként, sok lehetőséget rejtenek. Persze azzal sincsen baj, ha fehér az ajtó, ugyanakkor az semmit nem tesz hozzá érdemben a designhoz. Ha világosak a falak, érdemes az ajtókat valamilyen általunk kedvelt pasztellszínnel átfesteni. Ha azonban igazán hatásos végeredményt szeretnénk, akkor a keretet is megújíthatjuk így. Az ajtók sötét színűre festése is érdekes megoldás, pláne az olyan terekben, amelyek alapvetően semleges színpalettával dolgozunk, de található bennük egy-két sötét színű bútor, vagy dekorelem. A kanapé mögött Ha egy mód van rá, ne toljuk a kanapét a falra: lehet, hogy így az egyik oldalán több helyünk marad közlekedni, de ha megengedhetjük magunknak, akkor legalább egy méter helyet hagyjunk a szófa mögött. Sokkal jobban mutatnak így a dekorelemek is, különösen a képek, amelyeket ilyen módon szemmagasságba tudunk helyezni ahelyett, hogy a fal közepére kerülnének. Ha elfér, a kanapé mögé helyezzük a könyvespolcot, vagy tálalószekrényt. Ez a megoldás sokkal organikusabb, mintha szemben lenne egymással a két bútor. Borítókép: illusztráció

