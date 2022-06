A napokban hivatalosan is megkezdődött a nyári szünidő, s már az időjárás is egyértelműen jelzi, hogy eljött a kánikulák ideje. Bár a belföldi turizmus virágkorát éli, minden bizonnyal az idén is számos magyar család dönt úgy, hogy külföldi nyaralással tölti a vakáció egy részét. Az idén ugyanakkor a korábbiaknál is körültekintőbben kell eljárniuk azoknak, akik szeretnék minél alacsonyabb költségek mellett megvalósítani a családi üdülést. A háborús infláció a turizmusra is rányomja a bélyegét, a szállás, az étkezés költsége mellett az egyes országokban uralkodó üzemanyagárak is egyre fontosabb szemponttá válhatnak azoknak, akik a kiválasztott desztinációt autóval közelítenék meg. Az útvonal megtervezése során nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy hol, mekkora összegért lehet tankolni.

Bár az üzemanyagok Európa-szerte drasztikus mértékben megdrágultak, az árak között országonként jelentős eltérések lehetnek. Hazánkban az egész nyári szezon alatt kedvezményes, 480 forintos literenkénti áron tankolhatnak a magyar rendszámú gépjárművek tulajdonosai, a kormány legutóbbi döntésével ugyanis október elsejéig meghosszabbította az üzemanyagárstopot.

Az intézkedés már egy-egy tankolás során is jelentős megtakarítást jelent, az árstop nélkül ugyanis ma már 800 forint feletti benzin- és gázolajárakkal találkozhatnánk a kutakon. Egy átlagos, 40 literes tankolás során a jelenlegi 802 forintos benzin-átlagárat figyelembe véve 12 880 forintot takaríthatunk meg, míg a dízel esetében ennél is jelentősebb a megspórolt összeg. Egy 40 literes tankolás esetén 13 640 forintot spórol nekünk az állam azzal, hogy az átlagos 821 forintos átlagár helyett 480 forintot fizetünk a gázolajért a kutakon - írja a Magyar Nemzet.

A külföldi utazás előtt tehát mindenképpen érdemes még az országhatár előtt teletankolni a kocsit, a határ másik felén ugyanis már biztosan jóval magasabb árakkal találkozhatunk. A magyarok legkedveltebb nyaralóhelyei még mindig az Adria mellett találhatóak, s bár a horvátországi üzemanyagárak korábban is meghaladták a magyarországi szintet, a különbség azonban az idén igencsak nagy.

A Horvát Autóklub piaci körképe szerint 95-ös benzint 729,5 , gázolajat pedig 732 forintos átlagáron tankolhatunk a horvát kutakon. Azoknak, akik egy kicsit délebbre kívánják eltölteni a szabadságukat, még magasabb üzemanyagárakra kell felkészülniük. Olaszországban két euró (800 forint) körüli üzemanyagárakkal kell számolniuk az oda látogatóknak, míg Görögországban átlagosan 2,4 euróért (960 forint) lehet 95ös benzint és 2,03 euróért (817 forint) gázolajat vásárolni a töltőállomásokon.

Viszonylag olcsón megúszhatjuk az utazást, ha Bulgáriába készül a család. Bár a távolság miatt a bolgár tengerpartot egyetlen tankolással csak kevesen tudják megközelíteni, jó hír azonban, hogy a szerb határt átlépve sem kell nagyon mélyen a pénztárcába nyúlni. Bulgáriában a benzin és a gázolaj átlagára is 1,6-1,7 euró körül alakul.

A Magyarországról autóval könnyedén megközelíthető desztinációk közül Ausztriában kell a legmélyebben a zsebébe nyúlnia annak, aki osztrák kúton akar tankolni. A sógoroknál ugyanis a benzin forintra átszámolva 817, a dízel pedig 807 forintba kerül literenként.

Bár Szlovákiában ennél kicsit jobb a helyzet, azonban ha a szomszédba készülünk egy kis hegyi túrára, vagy felkeresnénk a valaha magyar uralkodók és nemesek hajlékául szolgáló várakat és kastélyokat, mindenképp tankoljuk tele az autónkat még a határ magyar oldalán. Északi szomszédunknál ugyanis a 95-ös benzin lassan megközelíti a kéteurós szintet, az átlagár jelenleg 1,91 euró körül alakul. Az erdélyi körút előtt is érdemes alaposan teletölteni a gépjárművünk tartályát, Romániában a benzin 1,7, a dízel 1,8 euró körüli áron kapható.

Borítókép: Illusztráció/OLART Fabien / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP