Az iEXPO olyan összegyetemi fordított állásbörze, amely során a hallgatók bemutatják a félév során különböző kurzusok keretében elkészített projektjeiket, ezen keresztül azokat a képességeket és kompetenciákat, amelyeket az elméleti tudás megszerzésén túl fejlesztettek az elmúlt időszakban.

Idén 100+ csapat, 300+ hallgató és 80+ céges partner vesz részt az eseményen.

Hogyan is zajlik egy fordított állásbörze? A cégek képviselői körbejárják a hallgatói csoportokat, véleményezik a projekteket és a beszélgetések folyamán akár jövőbeni gyakornokaikat, munkavállalóikat is megtalálhatják. A bemutatáskor a hallgatók célja a visszajelzések gyűjtése, a projekt és saját maguk „eladása” egy jó előadással, poszterrel, kiállással. Minden partner az előzetesen megkapott „unicoinokkal” jutalmazhatja a legígéretesebb csapatokat. A legtöbb unicoint összegyűjtő három csapat külön díjazásban (ösztöndíjban) is részesül, illetve több cég készül különdíjjal is a számára leginkább értékes projekt számára.