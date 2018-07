A dinók korából származik a felfedezett bébikígyó

A leletről szóló tanulmány a Science Advances friss számában jelent meg.

A tudósok szerint a kígyókövület „hihetetlenül ritka” lelet.

– mondta el Michael Caldwell, a kanadai Albertai Egyetem tudósa.

Az új fajnak a Xiaophis Myanmarensis nevet adták, ami mianmari alkonyati kígyót jelent.

