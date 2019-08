Európa legszebb nője cicoma nélkül is tud fesztiválozni

A Tündérszépek verseny háziasszonya, Kocsis Korinna minden cicoma vagy flincflanc nélkül is szívdöglesztő volt a Szigeten.

Az idén hódítanak a strasszok, kövek, színes, póthajas hajfonatok, és nem csak a Szigeten vagy a többi nagyobb fesztiválon, így sokan azt hihetik, hogy ezek nélkül már nem is buli a buli. Pedig dehogynem!

Hiszen nem attól lesz jó egy koncert, hogy mennyi cicoma van rajtunk, sőt, a kényelem, főleg ezekben a hőséggel terhelt napokban még inkább fontos.

A Tündérszépek 2020-ban a legszebbeket mentoráló szépségkirálynő, Kocsis Korinna jó példát is mutatott a Szigeten. A verseny háziasszonya, akit korábban Európa legszebbjének választottak a Miss Supranational versenyen, most megmutatta, hogy a szabadabb, lazább fesztiválstílus és a szexi megjelenés, valamint a természetesség, a kényelem nem zárják ki egymást, sőt. Felkészülve arra, hogy porban, esetleg sárban kell mászkálni, egy egyszerű fekete bakancsot húzott, a horgolt, rafinált ruha pedig a melegben tesz igazán jó szolgálatot, anélkül, hogy direktben túl sokat mutatna a viselőjéből. Mindehhez kifejezetten minimál smink dukált, elvégre ki szeretné egész nap a félig leizzadt tusvonalát igazgatni, amikor bulizhat is?

