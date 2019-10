Ha minden jól megy, hamarosan nem kell félnünk a szúnyogoktól

Az épp csak elmúlt nyár sokaknak a rengeteg szúnyogról is emlékezetes. Könnyen lehet, hogy a vérszívók hamarosan nem tudnak bennünket megcsípni, legalábbis egy amerikai találmány ezt ígéri.

Nem tudni, hogy azok az amerikai kutatók saját bőrüket féltve kezdték-e el kísérleteiket a szúnyogcsípések ellen, mindenesetre úgy tűnik sikerrel jártak. Egy olyan, az emberi szem számára láthatatlan vastagságú védőréteget kísérleteztek ki, ami megakadályozza a szúnyogcsípéseket – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A Rhode Island-i székhelyű Brown Egyetem munkatársai által nemrégiben publikált kutatás nem kevesebbet ígér, mint hathatós védelmet a nyár legkellemetlenebb vérszívói ellen.

A tudósok ugyanis grafénból alkottak meg egy bevonatot, amely megóvja viselőjét a szúnyogok támadásától.

Nyomtatott grafitréteg

A grafénról nem most hallunk először, hiszen egyenesen „szuperanyagnak” kiáltották ki az elmúlt években. Ez az anyag ugyebár az az egyetlen atom vastagságú – nyomtatott – grafitréteg, amelyből már eddig is számos innováció született. Akkumulátorok, orvosi implantátumok gyártásakor lehet kiválóan használni, de már az intelligens ruházat is szóba került az utóbbi években. A szuperanyag kifejezés sem túlzás, hiszen a szabad szemnek láthatatlan grafén a gyémántnál is keményebb, kiválóan vezeti az áramot, mindemellett pedig nagyon rugalmas is. Szúnyogriasztóként még nem került szóba. Legalábbis eddig.

A kutatók most egy grafénból előállított vékony védőréteget teszteltek, ami az emberi bőrre applikálva megakadályozta, hogy a szúnyogok megcsípjék viselőjét. Mint ahogy Robert Hurt, a kutatási program vezetője magyarázta, kezdetben azt hitték, a grafén egyszerű mechanikus védelmet jelent majd a rovarok ellen, de mint kiderült, az anyag szó szerint elfed bennünket a vérszívók elől.

A kísérletek alatt azt figyelték meg, hogy a grafénréteggel bevont bőrre jóval kevésbé szívesen szállnak le a szúnyogok, mint a csupasz bőrfelületre.

Az anyag blokkolja a szúnyogok érzékelését, akik így nem veszik észre a potenciális áldozat jelenlétét. Érdekes módon csak a száraz grafén hat ily módon a rovarokra, nedves formájában nem gátolja meg, hogy az emberre szálljanak.

Különösebb káros hatás nélkül

Korábban már kísérleteztek grafénalapú védőruhával, ami a veszélyes körülmények között dolgozókat lenne hivatott megvédeni a káros anyagoktól és fertőzésektől. A kutatók szerint az általuk kifejlesztett védelmi módszer a jövőben felválthatja a vegyi alapú rovarriasztó szereket, amelyek súlyos károkat okoznak a környezetnek. A grafénréteget ruhaszövetbe szőve könnyen előállíthatóvá válnának olyan ruhadarabok, amelyek minden káros hatás nélkül védenék viselőjüket a gyakran súlyos betegségeket terjesztő moszkitók és más szárnyas vérszívók ellen.

Borítókép: illusztráció