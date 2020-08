Ez a pici bogár halhatatlan néhány békával szemben

A rovar bizonyos békafajokból képes épségben előkerülni, ilyen például a Pelophylax nigromaculatus. Más békákhoz hasonlóan ennek a fajnak sincsenek fogai, így nem tudja a rovart lenyelés előtt megölni. Ezt a feladatot az emésztőrendszere végzi el.

Ez azonban nem működik a Regimbartia attenuata esetében, amely a szakértő szerint

A kutatók a Current Biology című szaklapban számoltak be arról, hogy első alkalommal sikerült dokumentálni, amint a rovar épségben kimászott a békából az elfogyasztása után.

A bogár és a béka Japán ugyanazon mocsaras területén él. Fiatal és felnőtt békákkal etették meg a bogarakat a szakértők, hogy a rovar önvédelmi technikáját megvizsgálják.

A kutatók megfigyelték, hogy ugyanez történik négy másik békafaj, a Pelophylax porosus, a Glandirana rugosa, a Fejervarya kawamurai és a Hyla japonica esetében is.

There are two ways out of a #frog. This #beetle chose the back door.

Predator hunts prey. Predator catches prey. Predator gulps down prey.

Usually, that’s it. But the water scavenger beetle Regimbartia attenuata says, “Not today.” https://t.co/StHq8kPM47

