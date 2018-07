Új dinót azonosítottak Amerikában

Az Akainacephalus johnsoni nevet adták az új növényevő fajnak, amelynek egyedei mintegy öt méter hosszúak lehettek, testüket hegyes, csonttüskés páncél borította és furkósbotszerű farkuk volt. Az új faj a páncélos dinoszauruszok ankiloszaurusz családjába tartozik, és több mint 75 millió évvel ezelőtt élt, a földtörténeti krétakorban – mondta Jelle Wiersma, a James Cook Egyetem kutatója. Az Akainacephalus johnsoni neve görög eredetű, amely utal csonttüskés páncéljára és szokatlan fejére.

Legfőbb jellegzetességei, páratlan alakja, fejdísze és a pofjának páncélzata vezette nyomra a kutatókat, akik az Ázsia területén élt ankiloszaurusz maradványokkal vetették össze a leletet.

Would you like to more about the #newdinosaur discovery? Check out this @NHMU website: https://t.co/WwSN3Omwnc! Akainacephalus johnsoni head reconstruction by Andry Atuchin #dinosaur#paleontology #utahisrad #utah pic.twitter.com/LC62UK6X4i

— BLM Utah (@BLMUtah) July 19, 2018