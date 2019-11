Egyre korábban plasztikáztatnak a fiatalok

Manipulált képekkel azonosítják az elismertséget, a jólétet, a szeretet, ezért hasonlítani szeretnének ezekre a „példaképekre”.

Egyre korábban csináltatnak plasztikai beavatkozásokat a fiatalok – mondta Hegedűs Beáta esztétikai orvos szombaton az M1 aktuális csatornán.

Véleménye szerint ez a közösségi médiának tudható be, mert a fiatalok manipulált képekkel azonosítják az elismertséget, a jólétet, a szeretet, és ezért hasonlítani szeretnének ezekre a képekre.

„A beavatkozásokról sokan interneten, laikusok véleménye alapján tájékozódnak, fontos azonban, hogy az emberekhez valós információk jussanak el a beavatkozások menetéről és szövődményeiről”

– emelte ki.

Hangsúlyozta azt is, hogy bár ma már kozmetikusok és sminktetoválók is végeznek beavatkozásokat, a legjobb orvossal elvégeztetni azokat, mert nekik anatómiai ismereteik vannak, és szövődmények esetén gyógyszert is felírhatnak.