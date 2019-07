Erős emberek világbajnokságot rendeznek Lentiben

2019. július 13-14-én Lenti városára szegeződik a figyelem, hiszen a kis Zala megyei város szolgál helyszínéül az Ultimate Strongman 105 kg Team World Championship – Erős Ember Világbajnokságnak, a Lenti Termálfürdő területén.

A verseny a Zala megyei önkormányzat, valamint Lenti városa támogatásával az ukrán és magyar szövetség együttes szervezésében valósul meg. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a tavalyi évben ugyancsak a fürdő adott otthont a HSMA Erős Ember országos bajnokságnak, amely rendkívül pozitív visszajelzéseket kapott, illetve a hatalmas 8 Ha zöld terület, a különböző szabadtéri medencék lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érdeklődők a hűsítő vízből, vagy egy napernyő alatt ülve, kezükben egy koktéllal szurkolhassanak a világ 20 legerősebb emberének.

A versenyzők Kanadából, Oroszországból, Kínából, Ukrajnából, Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból érkeznek 1-1 két fős csapattal, Magyarország a házigazda szerepében 2 csapatot indít.

A résztvevők 8 versenyszámban mérik össze erejüket a 2 nap alatt. Július 12-én, pénteken délután kerül sor a nyilvános mérlegelésre, szombaton pedig az ünnepélyes megnyitót követően 16.00-kor kezdetét veszi az erők csatája a 18 tonnás kamionhúzással a fürdő parkolójában. Ezt izlandi keresztcipelés követi, majd pakolószám következik, amelyben a résztvevők különböző súlyú tárgyakat pakolnak A-ból B-be.

Ezzel a szombati program be is fejeződik, de a fiúk másnap újult erővel látnak neki a vikingnyomásnak, vasgolyóval guggolásnak, a 800 kg-os traktorkerékforgatásnak és egyéb nyalánkságoknak. A verseny ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul vasárnap délután 5 órakor a fürdő beach medencéjénél, mely után a versenyzők egy óriási fürdőzéssel vezetik le a 2 nap fáradalmait, ahogyan ezt tavaly is tették.

Az erő legyen velük!

