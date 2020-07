Élő majmot is nyerhettek a szerencsések 1985-ben Pécsett

Ezúttal 35 évet ugrunk vissza az időben, hogy górcső alá vegyük, milyen események történtek 1985 júliusának első napjaiban a közélet, a gazdaság, a tudomány és a sport területén Baranyában. Fotósunk, Laufer László képei, és a korabeli Dunántúli Napló segítik a visszaemlékezést.

Különlegességekkel rukkolt elő a Pécsi Ipari Vásár

A tizedik Pécsi Ipari Vásár több különlegességet is tartogatott látogatóinak 1985 júliusának. Szabadtéri színpadán naponta többször is tartottak divatbemutatókat, rendeztek bábszínházi előadást és néptáncműsort is. A vásári tombolákkal hétvégi faházat és színes televíziót és élő majmot nyerhettek a szerencsés vendégek, s a termékeiket tesztrejtvényekkel reklámozó vállalatok kilenc csehszlovákiai sörtúrát sorsoltak ki megfejtőik között. A vásár két fő helyszínét összekötő utcácskában negyven kisiparos és kiskereskedő pavilonjai álltak. Válogatott divatholmikat, műszaki, lakásfelszerelési és nép- művészeti árukat kínáltak eladásra.

Dr. Bauer Miklós lett a Pécsi Orvostudományi Egyetem új rektora

Rektori megbízásokat, egyetemi tanári kinevezéseket adtak át a Parlament kupolatermében július elején 1985-ben. A dokumentumokat Csehák Judit, a Minisztertanács elnök- helyettese nyújtotta át, az eseményen jelen volt Lázár György is. Ami a pécsi egyetemet illeti, a Minisztertanács a rektori teendők ellátása alól — munkásságának elismerése mellett — felmentette dr. Flerkó Bélát és a rektori teendők ellátásával megbízta dr. Bauer Miklóst, akit másnap Pécsett be is iktattak ünnepélyesen.

Az új rektor megköszönte a megtisztelő bizalmat, majd többek között a következőket mondta: az egyetem feladata egyértelmű: az oktatás. Cél, hogy az országot jól képzett szakemberekkel lássa el. Az oktatás nem szorítkozhat azonban a tananyag tételes közlésére. A klinikákon folyó betegellátásnak olyan mintaszerűnek kell lenni, hogy azt a hallgató egy életre példának vihesse magával.

Sokkal több áldozatot szedett a Duna, mint manapság

Bár az időjárás miatt az igazi szezon még nem kezdődött el július elején 1985-ben, máris három halálos áldozatot követelt a Duna déli szakasza. A Mohácsi Vízirendészeti Rendőrség Érsekcsanádtól a határig húzódó szakaszán — miközben az országos baleseti átlag csökkent — háromszorosára emelkedett a vízbe fulladások száma 1984-ben. E Duna-szakasznak abban az évben 11 áldozata volt, s ehhez járult 1985 júliusáig három.

Mint mondták a rendőrök, a helyi lakossággal nincs sok baj, a gondot elsősorban a messzebbről érkezettek okozzák, akik nem ismerik a Dunát. A vízi rendőröknek legtöbb dolguk rendszerint a Sugovicán akad. Szabálysértésért egyébként szigorú pénzbüntetést, nagyon súlyos, halmazati esetben böntönbüntetést is kaphatnak a könnyelmű emberek.

Itthon tartották a kupát

Kilenc klub — közöttük Pécs testvérvárosának, az NDK-s Schwerin sportolói — részvételével rendezték meg Pécsett, az MHSZ-lőtéren a Petőfi Sándor lövészklub emlékversenyét. A csapatversenyt végül is a pécsiek nyerték 7394 találattal a 7113 találatot elért schweriniek előtt. A Baranya Megyei Tanács elnöke által felajánlott kupát, immár második alkalommal a pécsi Petőfi Sándor nevét viselő lövészklub kapta.

Rocsó, Mészi és a piros-fekete mez

Róth és Mészáros a PMSC-pályán (és nem másutt) izzadtak július elején, amikor megkezdődött a felkészülés a következő szezonra. Sokan egy lyukas garast nem adtak volna maradásukért.

— Engem a Fradi, a Honvéd, az Újpest hívott és a Videoton is jelentkezett, de velük a tárgyalásig sem jutottam el — sorolja Mészáros. Róth Antiért a Honvéd és az Újpest nyújtotta ki a kezét. Mégsem mentek.

— Nézd, egy ’ jó Fradiban nem lett volna rossz focizni, meg úgy általában kétségtelenül vonzók az úgynevezett nagycsapatok. Anyagilag is bizonyosan jobban jártam volna — kezdi Mészáros. — Nehéz volt tehát ellenállni a hívó szónak, de mégis maradtam. Ennyire ugyanis sohasem bíztam abban, mint most, hogy végre jó csapat lesz a PMSC- ből.

— Én egy örök optimista vagyok — folytatja Róth. — Ugyanabban hiszek, mint Mészáros Feri. Igaz, minden évnek így vágtam neki, de talán most nem csalatkozom.