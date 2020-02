A töpörtyű mellett a forralt bor is jól megfért Gödrén

Három megyéből összesen huszonnyolc csapat érkezett a jó hangulatú falusi fesztiválra. Egyre több csapat jelentkezik a népszerű megmozdulásra.

Ahány csapat, annyiféle töpörtyű készült szombaton Gödrén. Egészen pontosan tehát huszonnyolcféle, hiszen ennyi csapat indult a III. Gödrei Töpörtyű- és Forralt Bor Ünnepen. A versenyzők Somogy, Tolna és Baranya megye több településéről érkeztek. Volt, aki nagyobbra, más kisebbre vágta, megint mások kicsit jobban kinyomkodták a finomságot, vagy éppen az ízesítésen variáltak, ezért lett mindegyik teljesen különböző. A Magyar­egregyről érkezett csapat például azt mondta, ők svábosan készítik el a töpörtyűt. Ez azt jelenti, hogy lassan sütik, hogy tudjon pirulni, a végén pedig csak minimálisan nyomják ki a zsírt. A jó töpörtyűhöz azonban idő kell, nekik az egész elkészítési folyamat nagyjából három órát vett igénybe.

A csapatok mellett a látogatók is sokan voltak, akik addig sem maradtak éhen – és szomjan –, amíg elkészültek a csapatok. Szinte mindenkinél készült forralt bor, ami szintén szerves része a disznóvágásoknak, de az érdeklődőket a csapatok finom kis falatkákkal is várták, az asztalokon gusztusos halmokban állt a kolbász és a szalámi.

Miközben mi is végignéztük, hogyan dolgoznak a csapatok, Gelencsér Gábor polgármester elmesélte, a fesztivál ötlete onnan jött, hogy vissza szerették volna hozni a disznóvágások hangulatát, amely egykor a kistelepüléseken egy családi ünnep volt. Ennek azonban csak egy részét, a töpörtyűkészítést fogták meg ezen az ünnepen, a versenyzők két kilogramm alapanyagot kapnak, hogy elkészítsék a finomságot. Mivel az előző években sokan forralt borral melegedtek a verseny közben, így most már azt is díjazzák. Az évek során egyre többen kezdtek érdeklődni a rendezvény iránt. Ahogy a polgármester visszaemlékezett, három éve még csak tizenegy csapat jelentkezett, most pedig már huszonnyolc. Ennek ellenére az esemény kifejezetten családias hangulatú, sokan az estébe nyúlóan ott maradtak, hogy közösen ünnepeljenek.