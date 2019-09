Íme a 2019-es Tündérszépek verseny győztesének sminktippjei – Videó!

Evelin számára fontos, hogy az emberek előtt hibátlan külsővel jelenjen meg, s szerencsére a munkahelyén sincs megtiltva a smink használata. A királynő elmondása szerint imád sminkelni, s szinte minden nap használja is a különböző kozmetikumokat.

Az első, és legfontosabb lépés, amit én sosem hagyok ki, s másnak is ezt tanácsolom, az az arcom hidratálása. Sokan nem tudják rólam, de az elmúlt fél évben eléggé egészségtelen életmódot éltem, s ezért nagyon sokszor kellett pluszban hidratálnom a bőrömet. Erre egy kiváló termék a L’Oreal Paris Hydra Genius Aloe Water, amit én is használok – mesélte lapunknak Evelin.

A hidratálás után jöhet az alapozás, amelynél a szépségkirálynő általában két színből keveri ki a számára megfelelő alapot. Elmondta azt is, hogy nem érdemes pont az arcápolási termékekkel spórolni, mert az olcsóbb készítményekkel jó eredményt nem igazán tudunk elérni.

Következő lépésként jöhet a kontúrozás, amit különböző színű és márkájú sminkekből rak össze Evelin. A szeme alá egy világosabb, folyékony korrektort vesz igénybe, végül porpúdert tesz fel a túlzott fényesség elkerülése érdekében, illetve erre a sminkfixáló spray is jó megoldás.

A szemhéj sminkelésénél első lépésként szintén egy kis alapozót használ a királynő, amire felhelyezi a különböző, szeméhez passzoló színeket. Tekintetünket egy jóminőségű spirállal tudjuk még jobban kihangsúlyozni, illetve akit nem áldott meg a sors hosszú pillákkal, a kozmetikusok már ebben is segítségünkre vannak, s szebbnél szebb szempillákat tudnak varázsolni.

A szánkat is hangsúlyozhatjuk, ilyenkor érdemes figyelembe venni a szemsminket. Ha a szemünket illetően kicsit erősebb színeket használtunk, akkor a szánk legyen kicsit visszafogottabb színű, s fordítva.

Már javában tart az előválogatás a Tündérszépekre: a beküldött fotók alapján a szakmai zsűri elkezdte a munkáját azzal kapcsolatban, hogy kiket hív be a tízmillió forintos összdíjazású verseny megyei fordulóját megelőző fotózásra. Jelentkezz te is, ha szeretnél nyerni egy egzotikus álomutazást, vagy szeretnél egy exkluzív modellszerződést, vagy esetleg egy éves autóhasználatot. Igen, jól olvastátok, ezek a mesés nyeremények mind gazdára várnak, s reméljük, hogy ezúttal is jut belőle Baranyába. Nem lehet és nem is akarjuk elfelejteni, hogy az első Tündérszép versenyünket a pécsi Fábián Evelin nyerte meg, aki ápolóruháját ledobva ismét a kameránk elé állt a múlt héten, immár az új évad Tündérszépeinek a fotózási helyszínén, a Da Vinci Spában.