A cég országos szinten is kiemelkedik a 32 ezer lakást elérő távfűtési rendszerével. Az érdeklődés egyre nagyobb, milyen műszaki megoldásokkal dolgoznak, ezt az igényt szeretnék kielégíteni ezzel az új lehetőséggel, amit biztosít a bemutatótér akár a pályaválasztás előtt álló iskolások, vagy a kíváncsi lelkek számára.

A Tüzér utcai létesítmény különlegessége az, hogy egy olyan rendszer működését láthatják, ami napi 24 órában üzemel, ezek biztosítják a PÉTÁV épületek fűtését és melegvíz-ellátását. Olyan eszközökkel találkozhatnak a látogatók használat alatt, amik városszerte működésben vannak. A bemutató központ a legkorszerűbb műszaki megoldásokkal van felzerelve, így mindenki számára érdekes lehet. Akik pedig szeretnek az információk tengeréből csemegézni, kiegészítő játékok és látványos vizuális elemek várják az érdeklődőket.

Korábban is fontos eleme volt a PÉTÁV-nak az, hogy betekintést engedjenek abba a technológiai miliőbe, amivel bizosítják a lakosság számra a melegvizet.

„Szolgáltató cégként a biztonságos hőellátás mellett a távfűtés népszerűsítése is feladatunk. Nagyvárosi körülmények között a távhő az optimális fűtési megoldás, amire a jövő építészei és várostervezői is egészen biztosan alapozni fognak. Nem meglepő, hogy egyre többen kíváncsiak rá, hogyan is lesz meleg a szobájukban. A növekvő érdeklődés inspirált bennünket: kialakítottunk egy teret, ahol izgalmas vizuális környezetben, modern berendezések segítségével tudjuk szemléltetni a távhőszolgáltatás működését” – mondta Vida János, a PÉTÁV ügyvezető igazgatója.

A bemutató hőközpont látogatása előzetes bejelentkezés után lehetséges csoportok számára, 10 fő alatt és 25 fő felett nem lehet megtekinteni a központot. A látogatáson kizárólag 12 év felettiek vehetnek részt, elsősorban a szakmában tanuló középiskolásokat, egyetemi hallgatókat, illetve a pályaválasztás előtt álló álalános iskolásokat várják.