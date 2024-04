Az idei évben egészen korán, már áprilisban virágozni kezdett a repce vármegyénkben is. Nem csak ez a növény, szinte minden közel egy hónappal korábban virágzott, virágzik. Ez pedig nagyon sok mindenre hatással van. Már február elején mozgolódás volt tapasztalható a méhkaptárok körül, May Gábor méhész, az OMME baranyai szaktanácsadója elmondta, hogy a méhcsaládok jól teleltek, a Baranya vármegyei méhállományok 90 százaléka áttelelt, tehát nem voltak nagy veszteségek. Jól indult tehát a szezon.

A méhészek már áprilisban elkezdhetnek gondolkozni a mézen.

Fotó: Czinege Melinda

Ám márciusban, április elején szinte nyári meleg volt, a növények virágzásnak indultak, körülbelül 3, helyenként még 4 héttel is korábban mint a megszokott. Az akácfák tekintetében is ez a helyzet, ennek még csak most kellene elkezdenie virágoznia, ám már bőven a virágzás közepén vagyunk.

– A méhcsaládok ki tudták ezt használni, mert jól teleltek és tudtak gyűjteni virágport is és nektárt is. Viszont pont amikor a fő hordás lett volna és szükség lett volna a melegre, megjött ez a jelenleg is tapasztalható változékony idő. Ez pedig borzasztó nagy károkat okozott az ágazatnak. Még nem tudjuk igazából felmérni, hogy pontosan mekkorát, hiszen a termelési szezonnak az elején vagyunk. De azt lehet mondani, hogy a két fő hordású növényünket, a repcét, illetve az akácot szinte teljes egészében elvitte ez az idő. Egy kis remény még van, az akác végét még talán meg tudjuk csípni, így lehet valamennyi akácméz a vármegyében, ám repcéből szinte nulla várható – fogalmazott a jelenlegi helyzettel kapcsolatban a szakember.

Amiben bíznak a méhészek az a hárs és a napraforgó

Illetve vannak még úgynevezett kiegészítő növények, a gyalogakác vagy a szelídgesztenye, ha mézel. A hárs kapcsán még nem tudják, hogy annak nem ártottak-e a késői fagyok. Ez majd csak a virágzáskor fog kiderülni.

May Gábor arra is felhívta az olvasók figyelmét, hogy jelenleg is több pályázat útján támogatják a méhészeket. Ezek sajnos a terméskiesést nem tudják pótolni, ám a költségek mérséklésében segítség lehetnek. Az egyik a méhészeti támogatások program, ami jelenleg is nyitva van, méhészeti eszközök beszerzésére irányul. A varroa atka elleni védekezéshez is lehet segítséget kérni, az atka, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni védekezésre szolgáló bio szerekre május 6-ig lehet benyújtani kérelmet. A méh állatjóléti támogatás tekintetében pedig június 10-e a határidő.