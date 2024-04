Az üvegek visszaváltásával nekem is meggyűlt a bajom a közelmúltban, az sms rovatban leírtakhoz hasonlóan. Két rekesz üres ásványvizes üveget vittem vissza az üzletlánc pécsi egységébe, és az egyikből hiányzott egy palack. Valahol elkeveredett, hiába kerestem otthon. Még az is lehet, hogy valaki összetörte. Nem tudom. A lényeg, hogy nem találtam, ezért hiányosan vittem vissza a göngyöleget. A raktárnál, ahol átveszik, közölték, hogy ezzel így nem tudnak mit kezdeni, csak akkor hagyhatom ott, ha minden üveg benne van a rekeszben. Hogy miért ez az előírás, arra elfogadható magyarázatot nem kaptam. Több kérdés is felmerült bennem ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Az első, hogy akkor mit kezdjek az át nem vett üres üvegekkel? Dobjam a szemétbe? És akkor a betétdíjjal mi lesz? Könyveljem el azt a pár száz forintot veszteségként? Ezeket az ásványvizeket jellemzően éttermekben árulják - akkor talán az a megoldás, hogy legközelebb rendeljek egy ilyen vizet egy vendéglőben, és a retikülömben csenjem el az üres üveget? Hogy otthon, a saját rekeszemben a hiányt pótoljam? Egyszerűen felfoghatatlan ez a fajta rugalmatlanság az áruház részéről.

Megoldásként a következőt választottam: a rekeszt üresen ott hagytam a boltban, így legalább az ezért járó pénzt visszakaptam.

Kértem a raktárostól egy üres kartondobozt, az üvegeket abba bepakoltam, és hazavittem. Igaz, hogy így most ezeket kerülgetnem kell, és foglalja a helyet, viszont, ha legközelebb esetleg eltörik, vagy elvész egy üveg, akkor lesz mivel pótolnom. Amúgy pedig nevetségesnek tartom, hogy ilyen megoldásokra kényszerül az ember!

