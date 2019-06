Új nyári programok debütálnak, és néhány klub elköszön a szezontól

A Margaret Island kezdi a nyári koncerteket a Káptalan utcában, de a Zsolnay Fényfesztivál is igazi nemzetközi csemegéket hoz Pécsre ezen a hétvégén.

Egy üde színfolttal gazdagodik Pécs, a Káptalan Kertpresszó az egész nyár során minőségi programokat is kínál. Ráadásul ezen a pénteken érkezik a szomszédos színpadra, a Káptalan Kertbe a Margaret Island, hogy első fecskeként könnyűzenével is bejárassa a legendás színpadot. A Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint alapította zenekar az egyik legsikeresebb fiatal együttes a hazai könnyűzenei palettán. Az alig három éves fennállásuk alatt Fonogram, Artisjus és Petőfi Zenei Díjjal is kitüntetett csapat népszerűsége töretlenül ível felfelé. A csapat a siker ellenére máig az őszinte örömzenélésben hisz, így nem is kezdődhetne jobb felütéssel a Káptalan Kert nyári koncertsorozata.

A hétvége természetesen a Zsolnay Fényfesztiválról is szól, és ne felejtsük el, hogy a káprázatos látványvilágon túl minőségi, ugyanakkor eklektikus zenei felhozatallal is találkozhatunk városszerte. A koncerteken a világ minden tájáról érkező zenészek szórakoztatják a közönséget: többek között a hazai blues fenomén Little G Weevil, az argentin Aguamadera, az olasz Vagatrio, a japán Kenta Hayashi vagy a New York-i Brooklyn Gypsies is emeli az esemény fényét.

Több klub a városban a hőség ellenére nyitva tart még, ám több is ezen a hétvégén zárja be kapuit. A Ti-ti-tában Titizáró néven egy kisebb fesztivált rendeznek helyi zenekarokkal. Pénteken a fő fogás, Rumproof mellett a Four Keys, a Quiet Corner, és lassan mindenféle rendezvényről kihagyhatatlannak tűnő Kubalibre is fellép. Másnap kissé szigorodnak a szemöldökök, hiszen a Pokoltornádó, a Shock, a Frust Hate és a Prés, vagyis Baranya megye metál krémje fogja szolgáltatni a talpalávalót.

Egy másik szabadtéri eseménysorozat is izzani fog a nyáron Pécsett, ráadásul egy igen különleges helyszínen. Első alkalommal szombaton hívogatnak mindenkit a tettyei kőfejtő katlanba. A naplementét követően lágy elektronikus ritmusokkal és magával ragadó vizuális élménnyel alapozzák az estét, majd az éjszaka előrehaladtával egyre lendületesebb ütemek bontakoznak ki olyan előadók jóvoltából, mint Szeki, HuskyJoe, Keleman, Nash K vagy épp Xela.

A Szabadkikötőben pénteken Tilos party jön, Dj Palotai és a MustBeat legénysége jóvoltából, másnap pedig a goa életérzés híveinek kedveznek. A Pécsi Estben garantált a basszusban gazdag őrület: Dublic, B’Andre, Skrude és sammiebeats pakolgatja a lemezeket szombaton. Ezen a napon pedig végleg bezár a Club Fashion, öt év után egy hatalmas bulival köszönnek el a szervezők.