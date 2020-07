Irány a kert: kalandozni otthon is lehet!

Az iskola szeptemberig várhat, jöhetnek a várva várt szünidei élmények. Kint és bent, vízben és szárazon.

Játék a szabadban

Izgalmas játékokkal könnyebben leszoktathatjuk a telefonról és a gépekről a gyerekeket. Egy hangulatos kerti faház, ahol önfeledten játszhatnak a barátaikkal, és néhány szellemes társas jó alternatíva a virtuális világ ellenében – írja a Lakáskultúra.

Éjszaka a kertben

A kempingezéshez még csak utazni sem kell: egy dekoratív sátor akár egy kisebb kertben is könnyedén felállítható. Nem csak nappal kuckózhatnak be ide a gyerekek, hanem a megfelelő felszereléssel akár az éjszakát is kint tölthetik.

Teadélután barátokkal

Egy barátnős délután közös uzsonnával az igazi! A nagyobbakra már nemcsak a stílusos terítést lehet rábízni, hanem a finomságok elkészítését is, így lesz teljes a „felnőttes” délután.

Erős napsütésben feszítsünk vásznat a raklapból rögtönzött asztal fölé: gondoskodik az árnyékolásról, emellett egyedi dizájnelem.

Irány a strand!

A kánikulát csak valamilyen hűsítő víz mellett lehet kibírni. A legjobb persze a tó-, folyó- vagy tengerpart, de szükség esetén a kerti medence vagy a strand is megteszi. A felfújható strandjátékok megunhatatlan kedvencek, ám nem örök életűek… Ideje beszerezni az idei kollekciót!

