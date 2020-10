Olvasóink bő negyede az influenzaoltás igénylésével is küzd a koronavírus ellen

Közeleg az influenzaszezon, amely most a koronavírus-járvány miatt a szokottnál is nehezebb lesz. Idén minden korosztály számára ingyenes a védőoltás.

Ezen a héten minden háziorvosi rendelőbe megérkezik az influenza elleni ingyenes védőoltás, de vannak olyan praxisok, amelyek már meg is kezdték a beadását.

A legfontosabb, hogy az egészségügyi szempontból leginkább sérülékeny krónikus betegek és a 60 év felettiek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozói, lakói beoltassák magukat. Szintén térítésmentesen juthat hozzá az influenza elleni védőoltáshoz mindenki más is, aki élni akar ezzel a lehetőséggel – közölte korábban Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A közeledő influenzajárvány időszaka miatt e heti szavazásunkban azt kérdeztük olvasóinktól, beoltatják-e magukat a vírusos megbetegedés ellen.

Kezdjük azzal a válaszlehetőséggel, amely kérdésünkre a legkevesebb szavazatot kapta, mindössze 6 százalékot:

„Maszkot hordok, így egyetlen vírusnak sincs esélye nálam.”

A maszk használatával, a védőtávolság betartásával, a gyakori és alapos kézmosással nemcsak a koronavírus-, hanem az influenzafertőzés esélyét is csökkenthetjük. A biztonság kedvéért a maszk hordása mellett azért ajánlott kérni az influenza elleni védőoltást is. A vakcina hatásos és biztonságos, nincs benne élő vírus, ezért nem lehet tőle megbetegedni, viszont az immunrendszerünket felkészíti az élő vírusokkal szembeni sikeres védekezésre.

A voksolók 28 százaléka beadatja magának az influenza elleni védőoltást. Mivel úgy gondolják, két nyavalyával egyszerre aligha bírnának el.

Helyes és követendő példa az övék! Az oltás ugyanis sokat segíthet az orvosoknak, hiszen ha kizárhatják az influenzát a tünetek vizsgálatánál, akkor gyorsabban állapíthatják meg a betegség valódi okát, ami akár a koronavírus-fertőzés is lehet.

Szavazó olvasóink többsége – 66 százalék – marad a C- és a D-vitaminnál.

A szervezet, az immunrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a szükséges vitaminok bevitele. Azonban ez nem mindig elegendő a vírusok elleni küzdelemben, ilyenkor pedig jó szolgálatot tehetnek a különböző védőoltások. Ráadásul a koronavírus-fertőzést és az influenzát nagyon nehéz megkülönböztetni, mert mindkettőnél láz és akut légúti tünetek jelentkeznek, ha pedig egyszerre jelentkezik a kettő, abból bizony nagy baj is lehet.

Summa summarum: a maszk hordása, a vitaminok szedése és az influenza elleni védőoltás nem zárja ki egymást, még ha külön-külön kérdésben firtattuk is a használatukat. Egyszerre akár mindhárom eszközzel is élhetünk a koronavírus elleni küzdelemben. Nem lenne kár lemondani bármelyikről is?

Borítókép: illusztráció