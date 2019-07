Pozitívan áll az élethez Dióssy Klári

Bár a műsorvezetőre több csapást mért az élet, a családba vetett hite, örök optimizmusa mindig kisegítette.

A Ridikül műsorvezetője a Családvarázsban őszintén mesélt bánatról, gyászról és nehézségekről.

A magyar műsorvezető és kisfia otthonukban mutatták meg, hogyan telik egy igazi vakációs napjuk. A vagány kissrác éppúgy a társaság középpontja, mint ahogyan édesanyja is volt gyermekként. Klári elmondta, hogyan játszott régen a szomszéd gyerekekkel „tanítónéniset”, de fény derült arra is, hogy már egészen kis korától kezdve tudatosan készült a pályájára. Fájdalommal, mégis szeretetteljesen beszélt első házasságából született kislányáról, Adélról, akit négy és fél évesen leukámiával diagnosztizáltak, és aki most húsz éves lenne.

A gyász feldolgozásában és a mindennapokban nem csak férje, hanem anyósa is rengeteget segít neki,

aki mint kiderült, régóta várta már Máté érkezését, és jó dolognak tartja ha van az embernek unokája. Sokszor vigyáz a kisfiúra, aki láthatóan imádja a nagymamáját.

Klári szülei egyébként már hetvenévesek is elmúltak, amikor tavaly a fővárosba költöztek, mindezt azért, hogy közelebb legyenek a kis Mátéhoz, amikor Klári édesanyja váratlanul meghalt trombózisban. Ez rendkívül drámaian érte a családot, ahogy a műsorvezető fogalmazott: „a nagy családi dolgokban mindig van egy fájdalom, bármennyire jó együtt lenni.”

A műsorvezetőnek minden reggel eszébe jut a kislánya, de egy percig sem volt benne félelem, mikor arról volt szó, hogy újra gyermeket vállal. Mint mondta, ezzel a kis családdal kerek az élete.