A zsűritag is ember, mondhatnánk Ördög Nóri bejegyzését látva, melyben megmutatta, mit csinálnak a Dancing with the Stars ítészei, amikor épp nem százezrek szeme tapad rájuk. A kulisszatitok-fotókon (igen, lapozgatós Insta-poszt!) Facundo Arana és Bereczki Zoli mintha egy rockkoncerten lenne, míg Szente Vajk és Juronics Tamás sokkal visszafogottabban várták a műsort, Ördög Nóri pedig olyan fejeket vág, mint talán még soha – írja a Bors.