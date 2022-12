A Groovehouse énekesnője sok mindennel próbálkozott, hogy helyrehozza kapcsolatát: pszichológusnál, kineziológusnál, coachnál is járt, a meditációval is megismerkedett, az igazi áttörő eredményt azonban a családállítás hozta el számára. Jelenleg is küzdenek azért, hogy együtt maradhassanak a párjával.

"Nem mondom, hogy nincs probléma.

Együtt élek a férjemmel, együtt neveljük a gyermekünket. De küzdelemben vagyunk mindketten. 14 év után, ha valaki azt mondja, hogy nincs probléma, az hazudik. Mi most középúton vagyunk, egyelőre nem látjuk a végét, még bárhogy alakulhat.

De amíg van mibe kapaszkodni, amíg látjuk értelmét, addig küzdünk. Óriási szerelem volt a miénk, most is szeretjük egymást annyira, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt. A kislányunk érdekeit is szem előtt tartjuk" - mondta az énekesnő a Borsnak.