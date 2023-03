Solti Berni és Solti Ádám hosszú ideig próbálkoztak, hogy megfoganjon a gyerekük. Most örömhírrel jelentkeztek. Az Insatgram-oldalukon jelentették be: végre, első közös gyereküket várják. Sokáig próbálkoztak, mire sikerült, de most valóra válik az álmuk. A bejegyzést ide kattintva lehet megtekinteni.