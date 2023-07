Szandinak remek a genetikája, de emellett komolyan odafigyel az életmódjára és az edzésre is. Ennek pedig meg is van az eredménye, hiszen senki sem mondaná meg, hogy három gyermek büszke édesanyja, és a korából is jó 10 évet letagadhatna.

Az énekesnő július 7-én fogja ünnepelni a 47. születésnapját, amit legújabb szexi képe láttán nehéz elhinni - írja a Bors.

A jeles nap alkalmából az énekesnő és a családja egy kis belföldi pihenésre ruccant ki, ahonnan dögös fotóval jelentkezett.

Meg kell tanulni élni a mostban és élvezni annak minden pillanatát!

– írta Szandi a bikinis képéhez.

A csábos felvétel a követők tetszését is elnyerte, számos dicséretet kapott.

"Bomba formában vagy Szandi!"

"Alaposan ki vagy pattintva"

Ki ez a 20 éves csaj?

"Tuti vámpír vagy hogy nem öregszel. Ez természet ellenes"

– írták az énekesnőnek a kommentelők.