Az Ázsia Expressz tavalyi győztese a TV2 több nagy sikerű műsorában is szerepelt. A feltörekvő tehetség időközben rájött, hogy bár eleinte csak énekelni akart, nem gondolta volna, hogy a televíziózás mégiscsak neki való - derül ki a Ripost cikkéből.

Az Ázsia Expresszben párjával, Szlépka Armanddal versenyeztek

A legújabb képe minden eddiginél erotikusabbra sikerült, szinte szó szerint a követői arcába nyomja hatalmas melleit. Fel is robbantotta a fotóval az internetet, már több mint 30 ezren kattintottak rá, és elárasztották bókokkal. Persze most is, mint már sokszor, felmerült a kérdés: a mellei nagyságát szilikonnak köszönheti-e.

Nyugi gyerekek, természetes

– válaszolta a kérdésre az énekesnő, az igencsak szexire sikerült fotót ide kattintva lehet megcsodálni.