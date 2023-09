"Nagyon boldogok vagyunk együtt, úgy érzem Jenni, akivel szeretnék örök életre együtt maradni. Az esküvőnknek most van itt az ideje, így nem habozunk. És azt gondolom, fantasztikus párom van, így gyorsan el kell vennem, hogy ne csapják le a kezemről" – viccelődött a harmonikaművész, akitől menyasszonya vette át a szót.

Számomra is Ádám a legesleg, nem kívánhatnék jobbat nála, nagyon szeretem! Nélküle semmi nem lenne olyan tökéletes

– mesélt érzéseiről a fiatal menyasszony.

Azonban nem csak a magánéletükben van ekkora összhang. A zenei karrierjüket is együtt képzelik el. Ádám és Jenni Push the Jade-ként is összeforrtak, bár egyelőre csak feldolgozásokat mutattak be, elmondásuk szerint hamarosan saját dallal is érkeznek.

Ádám és Jenni esküvőjének nem csak az időpontja titok, a részleteket sem nagyon lehet tudni. Ellenben azt elmondták, hogy a vendégeknek készülnek meglepetésekkel is: