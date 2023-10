Túl vagyunk a Dancing with the Stars második élő show-ján is, amely a Tánc a Föld körül alcímet viselte: minden páros különböző országokat, nemzeteket jelenített meg a produkciójukon keresztül.

A zsűri az alábbi pontokkal jutalmazta a táncokat:

Király Linda és Suti András: pasodoble (Norvégia) - 23 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

T. Danny és Lissák Laura: salsa (Kuba) - 22 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Eszenyi Enikő és Hegyes Bertalan: jive (Franciaország) - 19 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Csuti és Tóth Katica: country (Egyesült Államok) - 20 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Radics Gigi és Baranya Dávid: tangó (Spanyolország) - 24 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Marics Peti és Stana Alexandra: rumba (Japán) - 25 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Sydney van den Bosch és Ádám Csaba: néptánc (Magyarország) - 17 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes: szamba (India) - 23 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Krausz Gábor és Mikes Anna: quickstep (Olaszország) - 22 pont

Fotó: Csudai Sándor / Origo

A szombat esti versenyből végül - miután a veszélyzónából a közönség Csutit és Tóth Katicát, a zsűri pedig Eszenyi Enikőt és Hegyes Bertalant mentette meg - a sérült Sydney van den Bosch és párja, Ádám Csaba esett ki - írja az Origo, amely cikkében egy óriási galériát is mutatott az este legfantasztikusabb képeiből.