A mobiltárcás vásárlási tranzakciók száma hasonló mértékben - 112,2 százalékkal - ugrott meg tavaly, ezzel megközelítette a 123,5 milliót. A negyedik negyedéves forgalmi adatokat összevetve még látványosabb a bővülés: a tranzakciók száma majd a két és félszeresére, 43,5 millió fölé emelkedett éves összevetésben, miközben a forgalomnál is hasonló arányú ugrást mért az MNB, 268,8 milliárdos volumen mellett.



A forgalom ugrásszerű bővüléséhez nagyban hozzájárul, hogy a bankkártyák összekapcsolása okostelefonokkal és okosórákkal igen gyorsan terjed a magyarok körében: a regisztrált plasztikok száma a múlt év végén már megközelítette az 1,29 milliót, ami 57,6 százalékos bővülés az egy évvel korábbi értékhez képest.



A mobiltárcák terjedését persze a kínálat bővülése is nagyban segíti: a bankok nagyon intenzív fejlesztéseket hajtottak végre ezen a területen az elmúlt időszakban, így egyre szélesebb az a paletta, amelyből az ügyfelek válogathatnak, ha más eszközön keresztül is fizetésre szeretnék használni a bankkártyáikat. Ráadásul a mobiltárcába regisztrált bankkártyák száma úgy emelkedik igen gyorsan, hogy az utóbbiak száma nem mutat érdemi növekedést, sőt, a negyedik negyedéves adatokat összevetve még minimálisan csökkent is 2020 azonos időszakához mérten - olvasható a Világgazdaságban.

Borítókép: illusztráció