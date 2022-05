A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ (JFMK) közölte, hogy a világhírű festőművész, Hantai Simon születésének centenáriumáról Párizsban a Louis Vuitton Alapítvány május 18-tól nagyszabású életmű-kiállítással emlékezik meg, Biatorbágy pedig januártól decemberig tartó programsorozattal adózik a biai művész emlékének.

Hantai Simon műveiből június 17-én és 18-án, a biatorbágyi városünnep napjaiban 21.30 és 1 óra között negyedórás ismétlődéssel 5 perces animációs fényfestés jelenik meg a művelődési központ régi épületének homlokzatán.

Szilágyi Erzsébet képzőművész Hommage a Hantai címmel két tárlattal is jelentkezik. A JFMK új szárnyának homlokzatán Hantai-stílusban készült textilek emlékeznek meg a művészről, az épület aulájában pedig Szilágyi Erzsébet csomózással, hajtogatással megfestett munkái láthatók június 18-tól.

Ezen a napon 11 és 14 óra között a látogatók is megismerkedhetnek Hantai Simon jellegzetes pliage technikájával, és maguk is kipróbálhatják a textilfestés Hantai által alkalmazott módszerét.

Június 25-én, a múzeumok éjszakáján ismét megtekinthető lesz a Hantai-művek animációs fényfestése. Október 18-án, a magyar festészet napján a Számalk Szalézi Technikum és Szakgimnázium tanárai tartanak gyakorlati foglalkozást a Hantai-módszerről.

A JFMK tervei szerint decemberben, a festőművész születésnapja alkalmából a Magyar Plakát Társaság Hantai-ihletésű plakátjaiból nyílik kiállítás.

Hantai Simon 1922-ben született Bián, majd a második világháború után Párizsba költözve lett világhírű. Munkái ma a valaha élt magyar festők legdrágábban elkelt alkotásai közé tartoznak.

