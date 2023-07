Gyorgyevics Benedek elmondása szerint fejlesztéseik az előbbi két kategóriában a korábbi években számos díjat hódíthattak el.

"Most pedig büszkék vagyunk rá, hogy immáron a harmadik terület, a turisztikai szektor egyik legrangosabb nemzetközi elismerését is magáénak tudhatja a projekt. Ez is visszaigazolja, hogy Budapest elsőszámú családi élményparkjának - benne a Városligeti Nagyjátszótérrel, a lenyűgöző Magyar Zene Házával és Néprajzi Múzeummal - helye van a világ legjobb turisztikai célpontjai között" - fogalmazott.

Mint a közleményben hangsúlyozták,

a Liget Budapest projekt léptékében és összetettségében ma Európa legnagyobb kulturális beruházása.

A Magyar Zene Háza 2019-ben nyerte el A legjobb nemzetközi középület díját az International Property Awardson (IPA), 2021-ben pedig a Music Cities Awardson választották a világ legjobb zenei témájú ingatlanfejlesztésének.