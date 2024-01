Nincs már versenyben egyesben magyar teniszező az év első Grand Slam-tornáján, mivel az addig remeklő Marozsán Fábián vereséget szenvedett amerikai ellenfelétől, Taylor Fritztől az Australian Open harmadik fordulójában. A magyar teniszező párosban még talpon van Fucsovics Márton oldalán, csakúgy,mint a nők között a Babos Tímea, Bondár Anna duó.

A tavalyi kiváló éve után Marozsán Fábián karrierje legjobb Grand Slam-eredményét elérve eljutott a harmadik fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán elfoglalt 67. helyével a legjobb magyarnak számító játékos korábban a US Open-győztes Marin Cilicet és a 22. helyen kiemelt Francisco Cerundolót búcsúztatta, de a 32 között egy még nehezebb ellenfél következett: a 12. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz – írta meg az Origo.

Marozsán Fábián az amerikai Taylor Fritznek gratulál az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének harmadik fordulójában játszott mérkőzés után Melbourne-ben 2024. január 19-én

Fotó: Joel Carrett / Forrás: MTI/EPA-AAP

Marozsán ejtései fantasztikusak voltak

Az első szettben Marozsán 2:0-ra elhúzott, és ettől kezdve sokáig lendületben tudott maradni a magyar teniszező, és be is húzta az első játszmát 6:3-ra. A folytatásban azonban az amerikai fokozatosan átvette az irányítást. Fritz a második szettet nagy küzdelemben nyerte meg, majd a következő kettőt is hozta, így 3-1-es sikerrel lépett tovább – olvasható az Origón.

A vereség ellenére Marozsán fantasztikus ejtései sokszor zavarba hozták az esélyesebb ellenfelét.

A magyar játékosról a tavalyi, Carlos Alcaraz elleni szenzációs sikere óta köztudott, hogy kiváló ejtéseket üt, bár aligha azzal a szándékkal, hogy az ellenfele kifogyjon a cipőkből. Fritznek két cipője is kilyukadt a mérkőzés közben, az egyiknek pedig a fűzője is elszakadt. Az amerikai játékos edzője, Michael Russell arról kérdezte, hogy odaadja-e neki a zokniját, de Fritz nem élt a szokatlan felajánlással – írta meg a Magyar Nemzet. A váratlan probléma ellenére az amerikai teniszező magas színvonalon játszott, keveset hibázott, és erővel is jobban bírta a mérkőzést.

Taylor Fritz struggling mightily with his shoes. Broken lace and a huge hole in one. #AusOpen pic.twitter.com/iOrkp1EAX1 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 19, 2024

Fritz a nyolcaddöntőben a tavalyi finalista Sztefanosz Cicipasz ellen játszik majd. Az amerikait megkérdezték, lesz-e elég cipője a következő mérkőzésére, mire ő tréfásan Marozsán Fábián játékát okolta a gondjaiért.

Meglátjuk, Cicipasz mennyit ejt majd. Amikor azokért csúsztam, az nem tett jót a cipőknek

– nyilatkozta Fritz.

Taylor Fritz

Fotó: Alessandra Tarantino / Forrás: MTI/AP

Az esélyesek közül Cicipasz mellett Sinner és Djokovics is simán, három szettben jutott tovább. Régi harcostárssal találkozik Babos Marozsán egyesben ugyan búcsúzott, párosban viszont még versenyben van Fucsovics Márton oldalán. A magyar duó következő ellenfele a Tomás Machác, Csang Csi-csen cseh, kínai páros lesz.

Női párosban az esőzések és a program csúszása miatt csütörtökön elhalasztották Babos Tímea és Bondár Anna páros mérkőzését, és a magyar páros pénteken az olasz Angelica Moratelli és brit Samantha Murray ellen mutatkozott be.

Babos Tímea és Bondár Anna kettőse szetthátrányból fordított, megnyerte a meccset, és továbbjutott.

A második forduló Babos számára különösen pikáns lesz, ugyanis korábbi párostársa, a francia Kristina Mladenovic áll majd a háló túloldalán, akivel 2018-ban és 2020-ban is megnyerték az Australian Opent.