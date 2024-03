"Nagyon sokat segített az, hogy Győrik Csaba edző 0-6 után időt kért az aranymérkőzésen, bejött hozzánk és pár biztató szóval igyekezett hitet adni nekünk. Nem volt egyszerű 0-10 után fordítani, de mindhárman stabilak voltunk mentálisan" - jegyezte meg a 20 éves pisztolyos. - "Ez a jövőre nézve is nagyon biztató, hogy képesek vagyunk szinte lehetetlennek tűnő helyzetből is nyerni. A végére egy izgalmas show-t csináltunk magunknak és a közönségnek is."

A tavalyi világbajnokságban egyéniben negyedik és olimpiai kvótás Fábián Sára Ráhel szerint a hit volt a legfontosabb a finálé során.

"Nagyon örülök, hogy duplán bebizonyítottuk azt, amit már tudtunk, hogy mi vagyunk Európa legjobb pisztolyos csapata. Az aranyérem kulcsa a hit volt, hogy a végletekig bíztunk egymásban. Már az alapverseny során is érződött, hogy hiszünk magunkban" - mondta a 22 éves sportoló. - "Az aranymérkőzésen volt egy kis megingás, de tudtuk, hogy még innen is képesek vagyunk fordítani. A közönség nekem óriási motivációt jelentett. Az, hogy ennyien itt voltak, ilyen mértékű szurkolást kaptunk egy-egy pont után. Mindig jólesik a versenyzőknek, ha támogatják őket."

Ez volt a magyar felnőtt csapat ötödik érme az Európa-bajnokságon.

Szombaton korábban harmadik lett a Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összeállítású puskás csapat, előtte pénteken Péni egyéniben, a Bajos Gitta, Dénes Eszter, Mészáros Eszter puskás trió pedig a hagyományos csapatversenyben lett második, csütörtökön pedig a női pisztolyosok nyertek a hagyományos csapatversenyben.