A mohácsi születésű Nádai Anikó, másnéven VV Anikó, avagy ÉNB Anikó több szerepben is feltűnt az évek során, mint valóságshow-szereplő, műsorvezető és alkalmi színész. Most ismét anyaszerepet ölt, hiszen újból anyai örömök elé néz a harminchárom éves celeb. Az örömhírt az Instagram oldalán osztotta meg, ahol vőlegényével, Hajmásy Péterrel megmutatták a babáról készült ultrahang képet is. Szívből gratulálunk nekik!

Katus Attila személyi edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európa-bajnok sportoló ezen a héten egészen más mozgásformát választott. Aktív pihenésképp a kirándulást választotta, és ellátogatott Madeira északi részén fekvő Porto Monizba. A közösségi oldalára feltöltött kép alapján mi is szívesen túráznánk azon a csodálatos helyen.

Pintér Mariannának, a pécsi playboy címlaplánynak egy régi álma teljesült azzal, hogy fegyvert fogott a kezébe. Az első pozitív élmény folytatást követelt, így a héten is lőtt néhányat a lőpályán.

Marsalkó Dávid, a Halott Pénz zenekar pécsi frontembere Instagram oldalán jelentette be a nagy hírt, miszerint két év kihagyás után újra, méghozzá jubileumi műsorral készül a Red Bull Pilvaker az Arénában. Az új daluk pedig már a Youtube-on is megtekinthető. Március 15-én irány Budapest!

Hosszú Katinkának a feje tetejére állt a világ, vagy legalábbis a víz alatt. A pécsi születésű úszónő valószínűleg az edzés közben egy kis mókára vágyott, ezért pozíciót váltott. Fejjel lefelé vajon az úszómedence is érdekesebbnek tűnhet?

Kamarás Iván pécsi kötődésű színész az Instagram profilján posztolt fotójával, habár koncertjére szerette volna felhívni követőinek a figyelmét, mégis sok női szív dobbanhatott meg a kép láttán. A negyvenkilenc éves művész ennél sármosabb talán nem is lehetne már. Önök vettek már jegyet?