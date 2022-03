Ács Cintia siklósi születésű énekeshölgy, aki már többször is megmérettette magát az X-Faktor nevezetű tehetségkutatóban és igen szép eredményeket is sikerült elérnie. Az utóbbi hónapokban azonban visszavonult, magára koncentrált. Most viszont előrukkolt egy igen fantasztikus ötlettel, mégpedig jótékonysági koncert keretein belül próbál meg segíteni másokon.

Weisz Fanni pécsi születésű fotómodell és szépségkirálynő a héten egy nagyon kedves érzést keltő képpel rukkolt elő. Akárcsak egy barbi, nemde?

Szabó Franciska Európa-bajnok cselgáncsozó, az Exatlon Hungary 3. évadának játékosa egy Pécs melletti kis faluban nőtt fel. A gyönyörű fittnesz lady minden héten elkápráztat minket a fotóival. Ez most sem történhetett máshogy. Ennél káprázatosabb kisugárzással nem is rendelkezhetne, nem igaz?

Sáfrány Emese a komlói származású fotómodell, legtornász, légtorna oktató és egyben újonc anyuka egy eseményre volt hivatalos a héten. Emese nem aprózta el megjelenését, egy igazán gyönyörű, ruhában sétált végig a vörös szőnyegen.