Demjén Ferenc nevét senkinek sem kell bemutatni, hiszen generációk nőttek fel a dalain, a most 77 éves énekes pedig még napjainkban is igen aktív.

Így fordulhatott elő az is, hogy egyesek úgy gondolták, érdemes lehet visszaélni a nevével, amire most hivatalosan is reagáltak, hogy eléjét vegyék a még súlyosabb eseteknek.

Kedves Barátaink! Az utóbbi időben elszaporodtak a Facebook-on, Demjén Ferenc nevével és fényképeivel visszaélő úgynevezett kamu oldalak, hamis oldalak, vagy profilok. Demjén Ferenc hivatalos Facebook oldalán a neve mellett látható kék pipa jelzi, hogy az oldal ellenőrzött, vagyis a művész hivatalos felülete. Minden olyan felület, ahol ez nem látható csaló, átverő oldal.

- kezdi Demjén Ferenc Menedzsment a hivatalos Facebook-oldalukon, majd így folytatja:

Demjén Ferenc nem jelöl be senkit ismerősnek, nem kezdeményez Messengeren beszélgetést. Nem kér pénzt, találkozót! Kérünk minden kedves követőt, hogy ne dőljön be a csalóknak. Demjén Ferenc Menedzsment

Ha te is találkoztál hasonló visszaéléssel, akkor semmiképp se dőlj be neki!