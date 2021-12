– Melyik eseményre a legbüszkébb?

– A sok közül kettőre leginkább. Az egyik a Kodály Talent tehetségkutató, ami idén volt hároméves. Ez egy városszintű tehetségkutató, ami évről évre fejlődik. Még ebben a stádiumban van. Illetve a jótékonysági koncert, amelyet a gyermekklinika részére szerveztem 2019-ben. Amikor elindultam ezen az úton, akkor két célt tűztem ki. A tehetséggondozást és a jótékonykodást. Azt gondolom, elképesztő ereje van ennek a tehetségkutatónak, ami remélhetőleg jövőre még nagyobbat szól majd. És amire talán a legbüszkébb vagyok, hogy ezt mi, diákok hoztuk létre.

– Mit gondol, a diáktársai szemében milyen lehet?

– A lehető legkritikusabban állok magamhoz. Sosem elégszem meg a 99%-kal, amikor tudom, hogy 100-at is tudok nyújtani. Sokszor kérek visszacsatolást a munkámról. Azt tapasztalom, hogy mások akkor is elégedettek velem, amikor én magammal nem. Sokszor a kívülről érkező és belém fektetett hit ad erőt a mindennapokban. Azt gondolom, megkapok mindent tőlük, és ezért hálás is vagyok.

– Milyen érzésekkel búcsúzik idén a pozíciótól?

– Nekem a lezárás sosem ment. Őszintén, elég furcsa érzések vannak bennem, nem is szeretek rá gondolni. Miközben nyilvánvalóan hozzátartozik az élethez a búcsúzás. Azok közé tartozom, akik nehezen tudják ezt kezelni. Nekem a diákönkormányzat a mindenem volt, és az is. Nyilván nehéz lesz, de olyan tapasztalatokat adott, ami nagyon jól fog jönni a továbbiakban. Olyan emlékeket, amiket sosem fogok majd elfelejteni. De keresem az utódomat.

Türelmes vezetőként építkezett

Horváth Normant 2018 októberében választották a kollégium diákönkormányzatának elnöki posztjára. Előtte még soha nem látott el ehhez hasonló feladatot sem. A nagy megpróbáltatás ellenére szépen felépítette a vezetőséget, majd a bizottságokat, végül a programtervezetet. Ezután már egész Pécsre, sőt a megyére is kiterjesztettek néhány, a DÖK által szervezett programot. Szerinte az elmúlt évek tapasztalatai és munkássága lerombolja az összes sztereotípiafalat, ami a diákönkormányzatról kialakult. A stafétát idén át kell adnia a megfelelő utódnak, ám gondolja, erről még korai lenne beszélni.