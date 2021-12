Szomorúan látták a mecsekszabolcsiak, hogy idén nagyon satnya lett a településrészre szánt Mindenki Karácsonyfája, amit nemrég állítottak fel a köztéren. Mint szombati lapunkban egy olvasó írta, kis túlzással, a díszek nagyobbak voltak a fánál. Az itt élők összefogtak, hogy egy rendes fájuk legyen karácsonyra.

Egy helyi termelő felajánlott egy hatméteres Nordmann-fenyőt, egy másik vállalkozó segédkezett daruval kiemelni a fát, és a helyszínre szállította, míg többen jelentkeztek, hogy szívesen részt vesznek a díszítésben. Vasárnap neki is állt a lelkes csapat a munkának, és egy gyönyörű karácsonyfával örvendeztették meg a mecsekszabolcsiakat. Viccelődve mondták, a fa egy nap alatt több métert nőtt, így a satnya fenyőből egy szép, formás karácsonyfa lett, amely az összefogást is jelképezi az itt élők számára. Úgy tudjuk, napokon belül a Biokom a karácsonyfa kivilágítását is megoldotta.