Hallottunk már olyan mesebeli esőcsinálóról, aki esőt tud fakasztani, s a kiszáradt földre azonnal áldást hoz. Lassan talán hócsinálóra is szükség lenne, mivel egyre ritkább a tartós, nagy hótakaró. Már egy kis havazásnak is nagyon örülnek a kisgyerekes szülők – a csöppségüket kivihetik a hólepte tájra szánkózni, síelni, hócsatázni, vagy egyszerűen hóembert, hókunyhót építeni.

Múlt év végén, karácsony után egy rövid ideig havazott nálunk, Baranyában is. A Mecsek szépen, lassan befehéredett. A szerkesztőségünk épületében ültem, mikor megcsörrent a telefon. Egy édesapa érdeklődött, hogy van-e annyi hó a pécsi sípályán, hogy elviheti-e oda szánkózni gyermekét. Gyorsan megnéztem a sípálya honlapját, és elmondtam: fehéredik a táj, 4–5 centi hó lehet. Pár óra múlva újra hívott az apuka, hogy köszöni az információt, egy jót szánkózott kilencéves lányával.

Minden évszaknak megvan a maga szépsége. A télnek, mikor nagy pelyhekben elkezd hullani a hó, és fehérbe öltözteti a falvakat, városokat, a természetet. Most januárban, ha már nincs nagy hó, fotóinkkal mutatjuk be a tél örömét. A napokban be is kacsintott a hideg idő – talán ennek hatására hamarosan újból megérkeznek majd a hófelhők is Baranya fölé, és újra előkerülnek a szánkók, sífelszerelések a padlásról, pincékből.