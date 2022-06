– Hol található és milyen méretű a Máltai Szeretetszolgálat szakrendelője?

– A Janus Pannonius utcában, a Széchenyi tér és a Rózsakert között félúton és tizenkét különböző, OEP által finanszírozott szakrendelésünk van, melyből jelenleg kilenc működik és ennek a rendelőintézetnek vagyok a vezetője.

– Itt bárkit ellátnak?

– Igen, akit a háziorvos beutal.

– Mennyire ismertek ezek a szakrendelések a nyugdíjasok körében?

– Rendkívüli módon, miután az orvosok önként, társadalmi munkában, ingyen végzik feladataikat, s maguk is egytől egyig nyugdíjasok. Éppen ez a legfőbb problémánk, hogy nemigen akad utánpótlás a helyünkre.

– Milyen szakrendelésekről van szó?

– Belgyógyászatról, reumatológiáról, ultrahangos vizsgálatról, neurológiáról, pszichiátriáról, sebészetről, fülészetről, szemészetről és még egy-két szakterületről. A gond az, hogy például meghalt az ortopéd orvosunk, valamint az egyik ideggyógyászunk, s nincs aki folytassa a munkájukat.

– Az idős orvosok a pandémia alatt is dolgoztak?

– Igen, bár gyakran csak telefonon keresztül zajlott a tanácsadás.

– Hogy került ide dr. Sík Mária?

– Negyedszázadon át Harkányban voltam reumatológus főorvos, itt pedig 28 éve dolgozom. Már nyolcvanon felül vagyok, és különböző bajokkal küszködöm, de amíg csak tudok, segítek, mert úgy érzem, hogy engem is az tart életben, ha azt látom, hogy még szükség van rám, tudok valakin segíteni.

– Milyen céllal született ez a rendelőintézet?

– A délszláv háború nyomán indultunk, az onnan érkező menekültek részére nyújtottunk kezdetben orvosi segítséget. Aztán a hajléktalanok, a szociálisan rászorulók lettek elsősorban a pácienseink, de bárki jöhet, aki Pécsett és környékén él.

– Miben más a Máltai Szeretetszolgálat szakrendelése?

– Hogy az általánostól sokkal több időt fordítunk egy-egy betegre. S nem csak testi orvoslásra törekszünk, igyekszünk lelki vigaszt is nyújtani. A Covid nyomán például rengeteg ember magába fordult, elzárkózott, másként értékeli a betegségét mint a korábbiakban. Ez pedig több időt, türelmet, empátiát igényel tőlünk. Ennek aztán híre ment, a templomban, az emberek egymás közt is továbbadják a hozzánk vezető információkat. Emellett kapcsolatban állunk a Szeretetszolgálat minden részlegével, például az adománygyűjtőkkel, a szociális ellátókkal, az idősek otthonában elhelyezőkkel, így akkor is tudunk segíteni, ha valakinek összetettebb a problémája.

– Önt például másutt is örömmel alkalmazták volna nyugdíjas orvosként. Mi hozta mégis ide, önkéntes, ingyenes munkára?

– Annak idején dr. Nagy Ibolya belgyógyász, a rendelőintézet alapítója hívott, eleinte csak egy-egy órára, majd a halálát követően átvettem az irányítást is. Mert ez egy nemes és igen hálás tevékenység, az orvosi hivatás minden szépségével.



Ezért járt a Tüke Díj a szervezetnek



A Tüke Alapítvány így indokolta idei döntését: „Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából (a Covid sajnálatos módon két évvel eltolta a jubileumot) a pécsi rászorulóknak végzett hasznos, önzetlen, önkéntes, magas etikai alapelveket tanúsító, munkájáért, az így keletkezett értékek elismeréséért kapta meg a pécsi polgárok Tüke Díját. Ez a szervezet a hit védelmét és a szegények szolgálatát, az önzetlen közszolgálatot, a társadalmi szolidaritást tűzte zászlajára. A Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja az elmúlt 30 évben ebben a szellemiségben tevékenykedett, cselekvő, aktív közösségként, miközben orvosi ellátást nyújtott a rászorulóknak, szociális konyhát működtetett a fogyatékkal élőknek, a hajléktalanokat szállással, étellel segítette, sérült gyermekeket gondozott, szociális intézményfenntartói feladatokat látott el és nemzetközi szinten is elismert felzárkóztató városfejlesztési programokat indított.”