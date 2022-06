Másnap, vasárnap pedig búcsút tartanak a faluban, a Szent László tiszteletére szentelt kápolnában délután négykor ünnepi szentmisét mutat be Dohány Zoltán atya. Ennek keretén belül az idén termelt levendula megáldására is sor kerül. Ezt követően a kápolna melletti teremben levendulás ételek kóstolójára is várják az érdeklődőket, akik többek között levendulával ízesített süteményeket és szörpöt is ízlelhetnek.

Képünk illusztráció

Forrás: Nagy Balázs

A településen már több éve folyik levendulatermelés. Az ideihez hasonló, nyilvános szüretet tavaly szerveztek először. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, illatos és egészségügyileg is jótékony hatású, apró lila virágokat először kiszárítják, majd értékesítik a környéken, továbbá díszeket is készítenek belőle.