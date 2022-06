Komoly haderő állomásozott a megyeszékhelyen évtizedekkel ezelőtt, egy határőr és két honvédségi laktanya működött itt, amelyekben ezernél is több sorkatona és a hivatásos állomány teljesített szolgálatot. A három közül a legnagyobb a 6-os főút mentén lévő Áper laktanya volt.

A 101. tüzérdandár jogelődje Orosházán alakult meg 1958-ban, az alakulat 1963-tól szolgált Pécsett, 1990-ben vették fel a Szigetvári Zrínyi Miklós nevet. A helyőrségben ágyútarackok voltak, de itt kapott helyet egy sorozatvető osztály is. A negyven év alatt több tízezer sorkatona vonult be ide, és húzta magára az angyalbőrt, hogy teljesítse az akkor még kötelező szolgálatot, amit sokan elvesztegetett időnek éltek meg, azonban sokan voltak azok is, akik komolyan vették a feladatok teljesítését.