„ Már betöltötted a tizenkettedik életévedet, de még nem múltál el tizennyolc éves? Szeretsz lovagolni, közel állnak hozzád a sportok, búvárkodnál, esetleg a túlélés érdekel? Akkor a legjobb helyen jársz, a Magyar Honvédség idén is megrendezi életed legjobb nyári kalandját, a Honvédelmi tábort”, hirdette a táborokat a honvédség még februárban. És hogy mennyire népszerűek a katonai táborok mi sem jelzi jobban, amint a turnusok időpontja megjelentek a honvedelmitabor.hu oldalon, hamar beteltek, volt, ami 1,5 óra alatt.

– Vakáció, szabad levegő, játékos katonai jellegű feladatok, fegyelem és rengeteg nevetés. Talán röviden így lehetne összefoglalni a Komló-Mecsekjánosi táborunkat – mondta csütörtök délelőtt pécsi paintballpályán Hegedüs Norbert, a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóalj zászlóaljparancsoka. – Múlt héten a nagyoknak tartottunk tábort, most a 12-15 éveseknek. Az ország minden részéről érkeztek táborlakók, Baranyából, a közeli megyékből, de vannak, akik Budapestről, Szolnokról jöttek. A baranyai megyei területvédelmi zászlóalj idén harmadik alkalommal hirdette meg a Honvédelmi táborait. Az elsőt 2019-ben tartották, akkor az egyik táborozó lánynak annyira megtetszett a katonaság, hogy amint betöltötte a tizennyolcadik életévet, jelentkezett önkéntes területvédelmi tartalékosnak, és most már a Komló-Mecsekjánosi lovaspanzió területén kialakított katonai sátortáborban is segít.