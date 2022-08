Filmvetítéssel egybekötött éjszakai fürdőzésre várja vendégeit augusztus 6-án szombaton a szászvári strand. Egy fergeteges akció-filmvígjáték vetítése szerepel a programban, ezen kívül büfé is üzemel a helyszínen, illetve a zene se marad el: a hangulatfelelős 17 órától dj. Springli.

A szászvári fürdő teljesen megújult erre a szezonra: a gépházat és a medencét is korszerűsítették, és a fürdő környezete is meg­szépült. Jövő héttől babaúszás is indul a megújult strandon, és terveznek még kisebb-nagyobb rendezvényeket is a nyár folyamán.