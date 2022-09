A makói Kátai Tamás projektje, amelyet a szaksajtó avantgárd black metálnak nevez ugyanis nem igazi zenekar: gyakorlatilag egy egyszemélyes projekt, a minden hangszeren játszani tudó zenész mindig is egyedül rakta össze a dalokat, majd a lemezeket. 2021-ben azonban a Fekete Zaj fesztiválon a Thy Catafalque-ért rajongó zenészek (úgy másfél tucatnyian) összeálltak, és élőben is eljátszottak jó néhányan dalt. Ugyanakkor a siker sem garantálta, hogy lesz folytatás – azóta is csak néhány alkalommal állt össze újra a formáció, úgyhogy a jövő nyári Fishing-fellépés valódi kuriózum lesz, amelyen ott a helyünk mindenképpen.