Zengővárkonyban a Tájház és Míves Tojás Múzeum udvarán minden nap népi játszóházzal várják a családokat, hétfőn 10:30-tól pedig a múzeum előtt a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület hagyományos locsoló műsorát rendezik meg.

A siklósi várban vasárnap szinte egész nap a gyerekeknek kedveznek. Lesz arcfestés, csillámtetoválás, nyuszisimogatás, lovagoltatás, kézműves-foglalkozások és fotósarok. Délben a spanyolbástyából díszlövést adnak majd le. Ezen kívül 10:30 és 13:30 között ingyenes tárlatvezetések indulnak, 11:30-tól Fegyverek a középkorban, majd 12:30-tól Igazán sötét középkor címmel kezdődik interaktív előadás. A délelőtt folyamán vásári komédiát is láthatnak a várlátogatók.

A szigetvári vár látogatóit hétfőn a Budai család és Barka Istvánné húsvéti kézműves-foglalkozásra várja. Az érdeklődők természetbarát anyagokból alkothatnak, papírfonással nyuszit készíthetnek, és megismerkedhetnek a tojás tangram játékkal is. 13:30-tól a MancsRanch állatai is meglátogatják a várat.