– Milyen tanácsokat érdemes megfogadni a forró napokra?

– Tudom, hogy a csapból is ez folyik, de elsősorban a legfontosabb a hidratálás. Mindenképp figyeljünk oda a folyadékfogyasztásra, aminek fő részét a víz tegye ki. Ha már nagyon nem csúszik a víz és nem kívánjuk, akkor fel lehet dobni szezonális gyümölcs darabokkal, akár fagyasztott gyümölccsel, mentával. A nyaralások alatt gyakran előkerülnek az alkoholos italok is, azonban ezek nem járulnak hozzá a hidratáltságunkhoz, így erre is mindenképp figyeljünk. Ügyeljünk a higiéniára, ilyenkor sokkal gyorsabban és könnyebben elszaporodnak a kórokozók, amint lehet tegyük hűtőbe a hűtést igénylő nyersanyagokat, a nagy hőségben érdemes hűtőtáskával elmenni bevásárolni, főleg ha tojást, tejet, tejtermékeket, illetve nyers húst és húskészítményeket vásárolunk.

Fotó: Kóró Anna

– Milyen zöldségek és gyümölcsök fogyasztása ajánlott?

Mindenképp a hazai idényzöldségek és gyümölcsök fogyasztását részesítsük előnyben. Ha tudunk és van rá módunk érdemes eltenni az extra gyümölcsöket és zöldségeket télire, akár csak fagyasztva, de akár befőzve is. A szezonális gyümölcsök és zöldségek sokat tudnak segíteni a folyadékigényünk kielégítésében.

– Milyen ételek fogyasztása nem ajánlott? Mi a helyzet a fagyival?

Egy egészséges ember számára nincs olyan, amit ne ajánlanék, maximum mértékkel. Ha fagyit kívánunk ott is lehet már kapni magas gyümölcs tartalmú sorbeteket, amit egyébként házilag is elkészíthetünk otthon. Tulajdonképpen a sorbet alapja a gyümölcs, ezenkívül a cukorszirup, amit víz, cukor és citrom felhasználásával készítenek, ezt persze lehet helyettesíteni édesítőszerrel is. Abban az esetben, ha valakinek bármilyen betegsége van, akkor a kezelőorvosa vagy dietetikusa által javasolt étrendnek megfelelő nassolni valót kell megválasztania.